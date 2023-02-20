В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"

В Оксфорде тысячи британцев вышли на улицу, чтобы выразить протест против введения "15-минутных городов", сообщает Zakon.kz.

Франко-колумбийский ученый Карлос Морено разработал концепцию, согласно которой у людей должен быть доступ к большинству услуг в непосредственной близости от дома. Однако, пишут "Известия", жители британского города увидели в этой системе новый этап тотального контроля.





🇬🇧 OXFORD, 18th Feb 2023



OUR COMMUNITY OUR CHOICE! Standing against LTN's, 15/20 minute districts, Traffic Filters and Fines.



Standing for civil liberties, and human rights fighting against draconian and tyrannical control pic.twitter.com/c1n9zo6CNs — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) February 19, 2023

Демонстранты считают, что следующим шагом в создании 15-минутных городов может оказаться ограничение на выезд из них. Например, без особого цифрового разрешения.