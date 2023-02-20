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В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"

Великобритания Фото: скриншот видео
В Оксфорде тысячи британцев вышли на улицу, чтобы выразить протест против введения "15-минутных городов", сообщает Zakon.kz.

Франко-колумбийский ученый Карлос Морено разработал концепцию, согласно которой у людей должен быть доступ к большинству услуг в непосредственной близости от дома. Однако, пишут "Известия", жители британского города увидели в этой системе новый этап тотального контроля.


Демонстранты считают, что следующим шагом в создании 15-минутных городов может оказаться ограничение на выезд из них. Например, без особого цифрового разрешения.

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Елена Беляева
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