В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"

Франко-колумбийский ученый Карлос Морено разработал концепцию, согласно которой у людей должен быть доступ к большинству услуг в непосредственной близости от дома. Однако, пишут "Известия", жители британского города увидели в этой системе новый этап тотального контроля.

🇬🇧 OXFORD, 18th Feb 2023



OUR COMMUNITY OUR CHOICE! Standing against LTN's, 15/20 minute districts, Traffic Filters and Fines.



Standing for civil liberties, and human rights fighting against draconian and tyrannical control pic.twitter.com/c1n9zo6CNs