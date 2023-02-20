У россиянина нашли наркотики и религиозную литературу в Актау

В Актау установили личность 20-летнего россиянина, у которого нашли материалы религиозного содержания и наркотики, рассказали в ДП Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Парня подозревают в сбыте наркотиков. При личном обыске у него нашли и изъяли из кармана порошок, похожий на синтетический наркотик, завернутый в изоленту, религиозную книгу и тасбих.

Также при обыске по месту жительства изъяли религиозный лист с арабским шрифтом и литературу религиозного содержания.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 УК РК. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.

23 декабря 2022 года в Актобе у сторонника деструктивных религиозных течений нашли марихуану.