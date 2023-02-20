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Как правильно сидеть, чтобы сохранить позвоночник

Как правильно сидеть, чтобы сохранить позвоночник Фото: pxhere
Врач-невролог Руслан Шарифов рассказал, что сохранение крепкого позвоночника способствует здоровью всего организма, сообщает Zakon.kz.

По информации Кубанские новости, на состоянии позвоночника негативно сказывается плохое питание, неподходящие матрас и подушка.

Также очень плохо влияет положение "нога на ногу", в котором любят сидеть многие.

Почему нельзя сидеть нога на ногу

  • Стираются межпозвоночные диски. Сидение в этой позе может обернуться болями в нижней области спины из-за перенапряжения мышц. Любые отклонения от естественной осанки опасны для позвоночника.
  • Все статические нагрузки (работа за компьютером или на ногах) в позе "нога на ногу" негативно отражаются на венозной системе нижних конечностей, увеличивается риск варикоза.
  • У женщин в такой нефизиологической позе происходит пережимание промежности, развиваются гинекологические проблемы.
  • Мужчинам привычка сидеть нога на ногу угрожает нарушением репродуктивной функции и негативно влияет на состояние простаты.

При каких симптомах нужно обращаться к врачу: 

  • Острая боль и стойкая боль в спине (длится дольше 3-х дней),
  • Боль, возникающая ночью, при физических нагрузках или в определенном положении тела.
  • Еще один тревожный симптом – онемение в конечностях, возникающее наряду с болевыми ощущениями в спине.

Как сохранить позвоночник здоровым

  • Беречься от переохлаждения.
  • Правильно поднимать или переносить тяжести.
  • Выполнять лечебную зарядку, заниматься гимнастикой.
  • Вот что помогает сохранить здоровье позвоночника
  • Избегать стрессов.

Ранее терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые помогают продлить молодость. По ее словам, в этом помогут ягоды и фрукты, в которых содержатся природные биорегуляторы — полипренолы и биофлавоноиды.

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