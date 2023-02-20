Как правильно сидеть, чтобы сохранить позвоночник

Врач-невролог Руслан Шарифов рассказал, что сохранение крепкого позвоночника способствует здоровью всего организма, сообщает Zakon.kz.

По информации Кубанские новости, на состоянии позвоночника негативно сказывается плохое питание, неподходящие матрас и подушка.

Также очень плохо влияет положение "нога на ногу", в котором любят сидеть многие.

Почему нельзя сидеть нога на ногу

Стираются межпозвоночные диски. Сидение в этой позе может обернуться болями в нижней области спины из-за перенапряжения мышц. Любые отклонения от естественной осанки опасны для позвоночника.

Все статические нагрузки (работа за компьютером или на ногах) в позе "нога на ногу" негативно отражаются на венозной системе нижних конечностей, увеличивается риск варикоза.

У женщин в такой нефизиологической позе происходит пережимание промежности, развиваются гинекологические проблемы.

Мужчинам привычка сидеть нога на ногу угрожает нарушением репродуктивной функции и негативно влияет на состояние простаты.

При каких симптомах нужно обращаться к врачу:

Острая боль и стойкая боль в спине (длится дольше 3-х дней),

Боль, возникающая ночью, при физических нагрузках или в определенном положении тела.

Еще один тревожный симптом – онемение в конечностях, возникающее наряду с болевыми ощущениями в спине.

Как сохранить позвоночник здоровым

Беречься от переохлаждения.

Правильно поднимать или переносить тяжести.

Выполнять лечебную зарядку, заниматься гимнастикой.

Вот что помогает сохранить здоровье позвоночника

Избегать стрессов.

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