В интересах клиентов: государство объединяет работу с букмекерами

Недавно Ассоциация "Саморегулируемая организация букмекерского и лотерейного бизнеса РК" (СРО Букмекеров) подписала Меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и спорта РК. Для чего – рассказал руководитель СРО Галымжан Дуамбеков.

— Галымжан, расскажите, какие перспективы открывает этот меморандум?



— Ранее аналогичный меморандум был заключен с Агентством финансового мониторинга (АФМ). Сегодня цели МКС и АФМ полностью совпадают с целями нашей Ассоциации: мы стремимся оптимизировать регламенты и нормы с учетом интересов как государства, так и бизнеса, и его клиентов. В том числе обеспечить безопасность клиентов игорной отрасли, защитить их от незаконных игорных структур в интернете. Усилия государства и нашей отрасли теперь объединяются.

— Что даст меморандум в плане противодействия нелегальным онлайн-букмекерам и казино, которые заполонили Казнет?

— Тысячи нелегальных сайтов (иностранные онлайн-казино и букмекеры) наносят огромный урон интересам как наших клиентов, так и лицензированного игорного бизнеса РК. На то он и нелегальный бизнес, чтобы нарушать законодательство. Не случайно от различных норм, ограничивающих нелегалов, чаще всего страдает лишь законопослушный бизнес –нелегалы-то их не соблюдают. Онлайн-букмекеры и интернет-казино, зарегистрированные в офшорных зонах за тысячи километров от Казахстана, не платят налоги, они часто обманывают клиентов, не выплачивая им выигрыши или просто воруя их деньги. А люди не могут защититься. Проблема не только в том, что блокировка такого незаконного сайта занимает слишком много времени. Главная проблема – неосведомленность людей: многие по незнанию путают "нелегалов" с профессиональным бизнесом. В ходе подготовки меморандума мы обсудили эту проблему и предложили ряд инструментов противодействия нелегальным структурам. Над этими вопросами мы сейчас работаем с АФМ, МКС и другими госорганами.

— Вашей ассоциацией в сотрудничестве с МКС инициирована организация в текущем году международного форума игорного бизнеса. Что этот форум даст отечественной игорной индустрии?

— Цель мероприятия – укрепить взаимодействие между государством и компаниями игорной сферы, а его формат обозначен как "G to B", то есть "Government to Business". Идея провести такой форум изначально принадлежит МКС РК. Форум будет полезен всем – и субъектам бизнеса, и госорганам, потому что многие в госструктурах даже не знают, что как букмекерские организации, так и другие субъекты игорного бизнеса сегодня работают в совершенно ином формате, чем несколько лет назад. Сегодня это полностью цифровой формат платежей и всех операций. А многие государственники, рассуждая об "игорке", пока мыслят старыми категориями. Мы уверены, что всем представителям госсектора будет интересно увидеть современные реалии игорного бизнеса, проанализировать мировой опыт, познакомиться с передовыми мировыми практиками регулирования, учитывая, например, что крупнейшим спонсором мирового спорта в настоящее время выступает букмекерская отрасль. Будет интересно, ведь мы приглашаем не только казахстанские госорганы, но и представителей органов-регуляторов из ряда других стран. Мы рассчитываем в перспективе сформировать эффективный коридор взаимодействия между госрегулятором, игорным бизнесом и его клиентами.

— А в чем цель вашей Ассоциации на этом мероприятии?

— Мы хотим донести следующую идею: пора понять, что отрицательные влияния игорной сферы на общество связаны именно с деятельностью нелегальных структур. Уместно вспомнить известное изречение Макиавелли: "Если невозможно победить толпу, то ее действия нужно возглавить", то есть направить в верное, правильное русло. В данном плане для государства будет правильным не бороться с игорным бизнесом как таковым, а возглавить его деятельность, как это сделали во многих странах Запада, искоренив нелегальные структуры, обеспечив безопасность клиентов, внедрив принципы ответственной игры, а сам бизнес заставив работать на благо большого спорта.