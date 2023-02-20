Эдуард Полетаев: Смешанная система выборов больше подходит к менталитету наших избирателей

19 марта в Казахстане изберут депутатов Мажилиса и маслихатов. За нынешними выборами будет интересно наблюдать, потому что сама процедура изменилась и стала более конкурентной. Впервые за 19 лет мажилисменов будут выбирать по смешанной системе.

69 депутатов пройдут в Мажилис от политических партий, а 29 - по одномандатным округам. 30 процентов мест в палате выделили самовыдвиженцам. Политолог Эдуард Полетаев поделился мнением о предпосылках к политическим реформам в Казахстане и ожиданиях после выборов.



— Последние три года запомнятся казахстанцам как время перемен, особенно 2022 год. Происходит реформирование различных систем государства. На ваш взгляд, какие к этому были предпосылки?

— 2022 год был очень богат на политические реформы. Начинался он трагично, событиями января, после которых стало понятно, что политическую систему нужно модернизировать более высокими темпами. Соответственно, случились важные события: конституционная реформа, которая касалась многих вещей и внедрения Конституционного суда вместо Конституционного совета, президентские полномочия, которые стали ограничиваться одним сроком.

Второе важное событие – выборы главы государства, которые состоялись в ноябре 2022 года. Скажем так, все эти реформы были ожидаемыми и необходимыми, потому что политическая система несколько застопорилась в своем развитии. В то время, как требовались реальные изменения, чтобы страна начала соответствовать формулировке "справедливый Казахстан".

Турбулентность внутриполитическая, которая в 2022 году происходила, очень сильно влияла на мировоззрение и умонастроения людей, которые жаждали перемен. И власть их продемонстрировала.

Безусловно, перемены, которые происходили в 2022 году, привлекли внимание не только наблюдателей внутри Казахстана, но и внешних игроков – Китая, России, стран Центральной Азии. Это было видно по многочисленным публикациям, визитам президентов и чиновников разного уровня. Слава богу, что Казахстан сохранил управляемость, устойчивость и дал надежду своим гражданам на то, что политические реформы направлены на улучшение их благосостояния. В январе 2022 года для многих было непонятно, куда страна пойдет дальше, не скатимся ли мы к хаосу, гражданской войне или управляемости страной внешними силами. Казахстан выдержал испытание.

— Какие изменения происходят в политической системе и к чему они ведут?

— Надо отметить, что изменения не были революционными. Какие-то элементы прежнего Казахстана оставались, это было необходимо, чтобы сохранить управляемость страной, чтобы те кадры которые адекватно работали, продолжали трудиться. Есть такой принцип "Не тронь то, что работает". Такой подход оказался правильным.

Что касается реформ, они анонсировались с тех пор, когда Касым-Жомарт Токаев пришел к власти в 2019 году. Было четыре корзины политических реформ, которые осуществлены. Была упрощена регистрация политических партий. Мы видим, что две новых политических партии уже будут принимать участие в выборах – это "Байтақ" и Respublica. ЦИК разрешил всем семи официально зарегистрированным партиям участвовать в выборах. Еще четыре партии на подходе, находятся в процессе регистрации.

В определенной степени у нас шла деградация партийно-политического поля. Количество партий неуклонно сокращалось, начиная с 90-х годов. Теперь ситуация развернулась в обратном порядке. Внедрили также смешанную систему выборности. Практика показала, что смешанная система больше подходит к менталитету наших избирателей, потому что личности чаще более привлекательны для людей, чем обтекаемые, непонятные во многом платформы и программы политических партий. Иной раз их сложно отличить друг от друга. В целом у нас остается партийная система, которую политологи называют полуторапартийной, когда есть доминирующая партия и малочисленные оппозиционные структуры.

— Как вы считаете, изменится ли соотношение политических сил в Парламенте после выборов? Amanat продолжит доминировать?

— Партия Amanat, которая раньше называлась Nur Otan сильно модернизировалась. Сама суть ее изменилась. Если Nur Otan была партией лидерского типа во главе с руководителем государства, то сейчас глава государства дистанцировался от участия в политических партиях. Правда, Amanat все равно остается партией власти. Шансы на то, что она будет доминировать и больше 50% наберет на ближайших выборах, достаточно высоки. Они еще по одномандатным округам также будут выдвигать своих кандидатов, поэтому большинство будет сохранено. Есть надежда, что, поскольку был снижен барьер с 7 до 5 процентов голосов, 3-4 партии окажутся в Парламенте.

— Многие эксперты сходятся во мнении, что при нынешней модели выборов особый интерес представляют кандидаты-одномандатники. На политической арене ждут новые лица. А вы что думаете?

— Конечно, эти выборы для специалистов и для людей неравнодушных к политике гораздо более интересные, чем прошлые выборы 2019 года. В большей степени интерес будут представлять фигуры одномандатников. В Мажилисе для них выделили 29 мест. Процесс не закончится с проведением выборов. Этим одномандатникам предстоит сориентироваться в дальнейшей работе: к каким фракциям они примкнут, как будут себя проявлять, сможет ли кто-то из них стать председателем Комитета.

У нас 107 человек было в предыдущем созыве. Но даже специалисты могут назвать не более 15-20 фамилий активных депутатов, которые на слуху. Остальные, можно сказать, отсиживались. А если даже не отсиживались, то в публичном пространстве их работа не очень сильно была видна. Это надо менять, люди должны видеть, на что расходуются бюджетные деньги, для чего эти люди сидят в Парламенте.

В Парламент обязательно придут новые лица. Пусть их будет немного, но они политическую картину оживят. Пусть даже появятся фрики, какие-то неудобные люди. Эти люди будут привлекать внимание к работе законодательного органа.

Постоянные досрочные выборы стали у нас традицией. Они отрицательно влияют на имидж наших законодательных органов. Люди считают, что в любой момент их можно распустить, они добровольно сделают это и по- новой картина будет вырисовываться. Я думаю, сейчас важно, чтобы в Парламент попали те люди, которые могут собственное мнение сказать, независимое от позиции фракции, проявлять те или иные инициативы.

— Как реформы президента Токаева изменили Казахстан?

— Любая метла метет по-новому, хотя сам президент – "продукт" системы того независимого Казахстана, который появился в 1991 году.

Возьмем к примеру, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он же долгое время был в команде первого президента Ислама Каримова, был премьер-министром долгое время. Многие думали, что система не сильно изменится с приходом к власти Мирзиёева. А оказалось, что премьер-министр - это человек, который координирует все основные факторы развития страны, он понимал ошибки, просчеты, ликвидировал все это. На пусть устойчивого развития вытащил страну за короткое время.

У Токаева тоже большой опыт работы: министр иностранных дел, премьер-министр, спикер Сената, а это второй человек в государстве. Конечно, он видел не только достижения, но и многие ошибки, которые были сделаны.

Население возлагает определённые надежды, что страна будет двигаться вперед. Никто золотых гор не обещает, но смотрите - минимальная зарплата увеличилась. Человек смотрит на свой карман в первую очередь, оппозиционные настроения возникают, когда по карману бьет. Власть в этом плане работает эффективно.

Они разрешили использовать пенсионные деньги для покупки недвижимости. Они повысили минимальную заработную плату с 42500 тенге до 70 тысяч тенге с 2023 года. Казахстанским детям распределят часть инвестдохода Национального фонда с 2024 года. Вот эти вещи дают надежду. Это попытка вовлечь все население в движение страны вперед.

После того, как президент сказал о 162 людях, которые фактически контролируют экономику Казахстана, развернулась борьба с олигархами. То есть дикое разделение доходов казахстанцев должно сводиться к минимуму и стремиться к тому, чтобы увеличить долю среднего класса в стране.

Запрос на стабильность и безопасность, который был при первом Президенте, сохранился и сейчас. Конечно же, люди хотят, чтобы власть была справедливой. То, что пришел Токаев, усилило запрос на справедливость.

— Есть какие-то сложности для избирателей из-за новых правил выборов в Мажилис и маслихаты?

— Важно, чтобы избиратель не запутался в избирательных бюллетенях. Будет очень много изменений. Там графа "против всех" появится. В зависимости от региона будет 4 и 5 бюллетеней. Есть необходимость просвещения избирателей по этому поводу, чтобы они просто не запутались. Есть опасения, что окажется много бракованных бюллетеней из-за неправильного заполнения.

Недавно фонд "Общественное мнение" провел первый предварительный опрос. Оказалось, что 53.3% из опрошенных желают прийти на выборы. Это явно недостаточная цифра. Печаль вызывает, что для избирателя президентские выборы привлекательнее и значимее, чем парламентские выборы. Хотя это еще и выборы в местные органы власти.

— Какие задачи будут стоять перед депутатами нового созыва?

— Основная задача – это законотворческая работа. Надо признать, что в этом плане и предыдущие несколько созывов работали достаточно эффективно. Эта функция за ними остается. Они также продолжат обсуждать и принимать законы. Все это в рамках двухпалатной системы.

У нас был запрос на то, что не нужен двухпалатный Парламент: "Создадим однопалатный". Но практика показала, что страны с многонациональным населением, население которых растет, а в Казахстане оно выросло до 20 млн человек, для баланса законодательной системы вводят двухпалатный Парламент. Таких стран все больше и больше.

И, судя по тому, что меняется качественный состав Парламента, появляются новые люди, новые партии и одномандатники, доля женщин определена в 30 процентов, конечно, представительская функция увеличится в значительной степени.

У населения будет возможность жаловаться и отправлять запрос не в партию, представительства и общественные приемные, а непосредственно депутатам. У нас появится когорта публичных политиков нового формата, поскольку они будут обладать политическим микрофоном. Обновится политическое поле, появятся люди, которые уже известны, но возможностями они будут обладать гораздо большими.