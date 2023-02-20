Мужчина с ножом напугал жителей Алматы

В соцсети появилось видео, на котором мужчина разгуливал с ножом по проезжей части в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видео, говорится что мужчина бегает с ножом.

В пресс-службе ДП города, сообщили, что что сигналов в полицию по этому факту не поступало. В настоящее время проводится проверка.





"Обстоятельства будут установлены, к нарушителю правопорядка будут приняты меры". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее в социальных сетях появилось видео, как ночью студенты одного из вузов Алматы, проживающие в общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды и кричать.