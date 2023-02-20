Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина с ножом напугал жителей Алматы

Мужчина с ножом напугал жителей Алматы Фото: pixnio
В соцсети появилось видео, на котором мужчина разгуливал с ножом по проезжей части в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видео, говорится что мужчина бегает с ножом. 

В пресс-службе ДП города, сообщили, что что сигналов в полицию по этому факту не поступало. В настоящее время проводится проверка.


"Обстоятельства будут установлены, к нарушителю правопорядка будут приняты меры". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее в социальных сетях появилось видео, как  ночью студенты одного из вузов Алматы, проживающие в общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды и кричать.

Читайте также

Cколько школ и детских садов остаются без специализированной охраны в Казахстане

ЧП в школе Петропавловска: какие выводы сделали в МВД

Из Казахстана пытались вывезти монеты времен Монгольской империи

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления