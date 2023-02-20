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Бахтияр Санбаев назначен главным экологом Карагандинской области

экология Фото: gov.kz
Руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области стал Бахтияр Санбаев. До этого он работал в этом же ведомстве заместителем руководителя, рассказали в акимате области 20 февраля, сообщает Zakon.kz.

Бахтияр Санбаев родился в 1986 году в поселке Акчатау Шетского района. Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет и Центрально-Казахстанскую академию.

С 2009 года на государственной службе. Занимал различные должности в Департаменте по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Карагандинской области.

С 2013 года работает в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Был главным специалистом, затем руководителем отдела, с июня 2020 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя.

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