Бахтияр Санбаев назначен главным экологом Карагандинской области

Руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области стал Бахтияр Санбаев. До этого он работал в этом же ведомстве заместителем руководителя, рассказали в акимате области 20 февраля, сообщает Zakon.kz.

Бахтияр Санбаев родился в 1986 году в поселке Акчатау Шетского района. Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет и Центрально-Казахстанскую академию.



С 2009 года на государственной службе. Занимал различные должности в Департаменте по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Карагандинской области.

С 2013 года работает в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Был главным специалистом, затем руководителем отдела, с июня 2020 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя.