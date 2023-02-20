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Побиты два мировых рекорда в легкой атлетике, один из них 40-летней давности

Легкая атлетика Мировой рекорд Фото: Instagram/femke_bol
В минувший уик-энд мировая легкая атлетика обновила свои цифры в двух дисциплинах. Если один из старейших рекордов был переписан в Европе, то другой обновлен за океаном, в США, сообщает Zakon.kz.

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Легкоатлетка из Нидерландов, бронзовый призер Олимпиады-2020 Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 метров в закрытом помещении. Сделала она это на зимнем первенстве Голландии, пробежав дистанцию за 49,26 секунды. Тем самым, Бол побила рекорд Ярмилы Кратохвиловой из Чехии (49,59), который был показан 7 марта 1982 года.

Легкая атлетика Мировой рекорд

Фото: Instagram/rcrouser

Американец Райан Краузер обновил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. На турнире Simplot Games, который прошел в штате Айдахо (США), Краузер забросил ядро на 23,38 м. Прежним рекордом также владел он, который датируется январем 2021 года, когда он закинул снаряд на 22,82 м. 

Помимо этого Райан превзошел свое мировое достижение по толканию ядра на открытом воздухе – 23,37 м. Американский атлет является двукратным олимпийским чемпионом, Рио-2016 и Токио-2020, а также чемпионом мира 2022 года.


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