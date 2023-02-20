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Законодательство РК

В Алматы ночью сгорели две машины

В Алматы ночью сгорели две машины Фото: Zakon.kz
Ночью 20 февраля в Турксибском районе Алматы по улице Монтажная сгорели две машины. В полиции и ДЧС города рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Согласно данным ДЧС Алматы, пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в 03:00. 

"По прибытии специалисты незамедлительно приступили к тушению двух машин: Audi A4 (1999 года выпуска) и Nissan Terrano (1987 года выпуска) на общей площади 6м2. Причина пожара устанавливается, материалы будут направлены в УП Турксибского района".Пресс-служба ДЧС Алматы

В свою очередь, в полиции города уточнили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.202 ч.2 УК РК.

"В рамках досудебного расследования назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

20 февраля стало известно, что студенты напугали алматинцев: молодые люди вышли на улицу, стали взрывать петарды и кричать.

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