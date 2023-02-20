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Токаев принял председателя Конституционного суда

Токаев принял председателя Конституционного суда Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи президенту была представлена информация о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан.

Эльвира Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.

Глава государства принял председателя Конституционного суда

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.

29 декабря 2022 года Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда.

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