"Акимат или кто-то другой не смогут повлиять" - Минюст о цифровизации ОСИ

В первом квартале 2023 года Министерство юстиции запустит пилотный проект по цифровизации ОСИ. В ведомстве надеются, что это поможет избежать фальсификации подписей жильцов, передает Zakon.kz.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, проект позволит автоматизировать процессы сбора подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола для последующей регистрации ОСИ.

"Ожидаемый эффект от проекта это, прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий и фальсификации подписей жильцов в протоколах собрания, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота". Бекболат Молдабеков

В сфере ОСИ, как он отметил, было очень много проблемных вопросов, которые может решить цифровизация. Бекболат Молдабеков пообещал, что как только проект запустят, эти вопросы сами снимутся.

"Акимат или другой гражданин повлиять не смогут. Есть дом, есть подъезд - мы знаем, что определенное количество наших граждан живет в этом доме. Система автоматически будет считать, чтобы выбрать председателя ОСИ, например, столько-то процентов жильцов должны будут за него проголосовать. Уже никаких спорных моментов не может быть. Они по ЭЦП либо по биометрии подписали, соответственно уже споров нет, что кто-то другой за них подпишет. Этот вопрос подписей, какого-то лоббирования. Если граждане не согласны, претендент никак не может быть выбранным. Только те, за которых проголосовали". Бекболат Молдабеков

Ранее сообщалось, что переход с формы управления КСК на ОСИ продлили до 1 июля 2023 года. Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы".