Шавкат Рахмонов поделился своими планами перед боем с Джеффом Нилом

4 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 285 состоится поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0) и американцем Джеффом Нилом (19, 15-4), сообщает Zakon.kz.

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Встреча Рахмонова и Нила состоится в главном карде турнира UFC 285 под номером №3. Перед рандеву с хозяином октагона "Кочевник" дал интервью подкасту Sportskeeda MMA, где рассказал о своих планах на будущий бой.





"Нил - хороший боец, хороший ударник. В бою будет видно. А так мне надо выиграть. И все, больше ничего не хочу. Мой план на бой выиграть, хоть даже решением судей. Конечно, я буду стараться выиграть досрочно, если получится, то хорошо. Также от соперника зависит как он будет действовать, какие у него планы. Сначала мне надо почувствовать, как он будет драться. От ситуации зависит. Что-то говорить сейчас не могу". Шавкат Рахмонов

В беседе с журналистом Джеймсом Линчем наш файтер также дал свой прогноз главному поединку UFC 285 между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

"Я не знаю, в какой форме сейчас находится Джон Джонс. Он так давно не дрался. Сирил Ган отличен в стойке, где скорее будет его позиция. Сирил Ган победит". Шавкат Рахмонов





По расписанию ивента UFC 285 после встречи Шавката и Джеффа, под вторым номером основного карда стоит поединок Валентины Шевченко (Кыргызстан) и Алексы Грассо (Мексика). Всего на этот вечер запланировано 12 схваток.