Баян Алагузова показала подросшую внучку

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер Баян Алагузова 19 февраля 2023 года опубликовали в социальной сети фотографию с первого праздника ее внучки Сафии - первый ребенок старшей дочери Айсауле Бакытбек и ее мужа Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.

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