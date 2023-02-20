Баян Алагузова показала подросшую внучку
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 19 февраля 2023 года опубликовали в социальной сети фотографию с первого праздника ее внучки Сафии - первый ребенок старшей дочери Айсауле Бакытбек и ее мужа Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.
Фотографией с внучкой продюсер поделилась в Instagram.
"Прямо из аэропорта на первый праздник нашей девочки "Тусаукесер" (разрезание пут. - Прим. ред.) Сафикоша, мы тебя очень любим!" - написала под публикацией Баян Алагузова.
Старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек и сын известного гинеколога-онколога Диляры Кайдаровой Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. В январе 2022 года стало известно, что у пары родилась дочь, которую назвали Сафией.
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