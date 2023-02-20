Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Баян Алагузова показала подросшую внучку

Баян Алагузова показала подросшую внучку Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 19 февраля 2023 года опубликовали в социальной сети фотографию с первого праздника ее внучки Сафии - первый ребенок старшей дочери Айсауле Бакытбек и ее мужа Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.

Фотографией с внучкой продюсер поделилась в Instagram.

"Прямо из аэропорта на первый праздник нашей девочки "Тусаукесер" (разрезание пут. - Прим. ред.) Сафикоша, мы тебя очень любим!" - написала под публикацией Баян Алагузова.

Старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек и сын известного гинеколога-онколога Диляры Кайдаровой Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. В январе 2022 года стало известно, что у пары родилась дочь, которую назвали Сафией.

Читайте также

Как в Казахстане изменились цены на аренду коммерческой недвижимости

Одинокий японец украл из почтовых ящиков более 1000 открыток

В Казахстане на вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Динара Халдарова
Алагузова Баян Бакытбек Айсауле Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления