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Названы самые вредные начинки для блинов

Названы самые вредные начинки для блинов Фото: pixabay
Российский диетолог Дарья Русакова призвала отказаться от блинов со сгущенкой, вареньем и медом, сообщает Zakon.kz.

Масленичная неделя в 2023 году начинается 20 февраля и продлится до 26 февраля. Как за эти семь дней не навредить здоровью, рассказала врач.

Она отметила, что магазинные блины находятся в черном списке.

"Вы не можете знать, какого качества продукты используются для их приготовления. Кроме того, недобросовестные производители часто используют огромное количество консервантов, ароматизаторов и трансжиров. Лучше есть блины, приготовленные самостоятельно". Дарья Русакова

Среди начинок домашних блинов самые неполезные, по словам эксперта, сгущенка, варенье, джем, шоколадные пасты и мед.

"Ими не стоит увлекаться людям с лишним весом, заболеваниями желудка, сахарным диабетом. А переедание вызовет чувство тяжести в желудке и несварение".

Русакова добавляет, что вместо сладких начинок можно использовать фрукты, например банан, а также ягоды. Или, к примеру, сделать овощную начинку. Также для низкокалорийной начинки подходит несладкий маложирный творог.

Как отмечено в публикации издания "Доктор Питер", что если при приготовлении не добавлять в тесто ложками сахар, то небольшой блинчик может "весить" всего 70–80 ккал.

"Без вреда для фигуры можно съесть 1–2 блина, приготовленных по стандартной технологии", — говорит она.

В заключении Русакова заявляет, что  блинами нужно насытиться, но не переедать.

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