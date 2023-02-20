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Одинокий японец украл из почтовых ящиков более 1000 открыток

полиция в Японии Фото: pixabay
Житель Японии украл из почтовых ящиков более 1000 праздничных открыток. Он объяснил свой поступок одиночеством, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый в краже 1000 новогодних открыток – 38-летний житель префектуры Хего. Его задержали 14 января после взлома почтовых ящиков в многоквартирном доме. Мужчина признал свою вину и сказал, что пошел на преступление, потому что хотел отвлечься от одиночества, сообщает Sora News.

Мужчину отпустили, но спустя два дня его вновь арестовали. Полицейским сообщили, что в городе видели человека, который по описанию был похож на подозреваемого. Он закидывал открытки обратно в почтовые ящики.

Полиция считает, что у задержанного был другой мотив. Каждая новогодняя открытка, выпущенная Почтой Японии, имеет шестизначный номер на оборотной стороне. Это лотерейные номера для национального розыгрыша, который проводят в середине января.

Победители могут получить сертификат на 225 долларов или бесплатные продукты.

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