Профессионализм и новые технологии: как детские хирурги Алматы помогают малышам с патологиями

Впервые в отделении хирургии детской городской клинической больницы №2 Алматы маленьким пациентам сделали операции с применением эндовидеохирургии в детской проктологии, сообщает Zakon.kz.

Сегодня далеко не в каждой больнице есть возможность выполнять эндоскопические операции, когда во всем мире это считается стандартом качественного обслуживания. Хирургия всегда считалась одной из сложных областей медицины, и большинство пациентов стараются избегать операций. Сегодня ситуация изменилась, и с помощью новых технологий хирургические вмешательства стали безопасными и безболезненными. Но самое важное – с их помощью современные хирурги творят настоящие чудеса.

Между тем врачи отделения детской хирургии ДГКБ №2 Алматы начали выполнять оперативное лечение детям с врожденной и приобретенной патологией толстой и прямой кишки с применением мини-инвазивной технологии. С внедрением современных технологий троим детям врачи провели оперативные вмешательства с применением эндовидеохирургии. Ее главное преимущество заключается в более коротких сроках послеоперационного восстановления, меньшей болезненности и травматичности в отличие от открытых полостных операций. Данный вид операции проводится в рамках программы обязательного социального медицинского страхования.



Стоит отметить, что дети поступили из разных регионов Казахстана со сложным пороком, связанным с нарушением развития толстой кишки, а именно болезнью Гиршпрунга. Это один из тяжелейших врожденных пороков толстой кишки, но он излечим. На определенных этапах эмбрионального развития стенка толстой кишки не получает нормальное строение, то есть в ней не закладываются скопленные нервные клетки. В результате кишечник не выполняет свою обычную функцию.

По словам детского хирурга, доктора медицинских наук Расулбека Аипова, всех маленьких пациентов беспокоило отсутствие самостоятельного стула с рождения и вздутие живота. По поводу низкой кишечной непроходимости им были выведены стомы (отверстие, созданное хирургическим путем) на различные участки кишечника. После комплексного исследования – рентгенологического и клинико-лабораторного – было произведено оперативное лечение.

"Двум детям произведена брюшно-промежностная простопластика в виде лапароскопического низведения толстой кишки при болезни Гиршпрунга. Еще одному ребенку с данной патологией выполнена лапароскопически ассистированная, послойная многоуровневая биопсия толстой кишки для уточнения степени ее поражения". Детский хирург, доктор медицинских наук ДГКБ №2 Алматы Расулбек Аипов

Благодаря высокому профессионализму детских хирургов – Расулбека Аипова, заведующего отделением хирургии, Марата Каптагаева и Азамата Куанышова, а также анестезиолога Айдоса Сегизбаева операции прошли успешно.

"Все дети хорошо перенесли операцию. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Все функции были восстановлены в кратчайшие сроки. На вторые сутки их перевели из реанимации в отделение. А на 5-7-е сутки выписали из клиники с выздоровлением и улучшением". Заведующий отделением хирургии ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев

В целом, применение мини-инвазивной технологии позволило медикам минимизировать риск развития послеоперационных осложнений, а восстановительный период пациентов протекал значительно короче. Кроме того, хирургам удалось более точно выявить патологические изменения и провести операцию, исключая ошибки операционного доступа. Стоит отметить, что также минимизирована кровопотеря и достигнут хороший косметический эффект.