Поезд и автовоз столкнулись в Актюбинской области

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

20 февраля 2023 года примерно в 15:50 на железнодорожном переезде "Жазык" трассы Самара - Шымкент произошло ДТП с участием поезда и автовоза, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора на переезде и столкнулся с рабочим поездом.

"В результате ДТП пострадал водитель автовоза. Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ Ранее сообщалось, что ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области.

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