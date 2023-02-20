Женщинам Беларуси разрешили вступать в народное ополчение

Женщины смогут участвовать в народном ополчении в Беларуси. Об этом в понедельник, после рассмотрения проекта закона "О народном ополчении" членами Совета безопасности республики, сообщил министр обороны Виктор Хренин, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Хренина численность народного ополчения составит от 100 до 150 тыс. человек по всей Беларуси. Министр подчеркнул, что, поскольку это добровольцы, то их количество может быть и выше.

По его мнению, структуры народного ополчения больше будут востребованы в сельской местности.

"Это касается и городов, но решения о создании будут принимать непосредственно на местах соответствующие руководители. Может, в Минске и не нужно будет народное ополчение создавать... Мы увидели, что больший запрос именно в сельской местности, там, где на несколько сельсоветов может быть только один участковый". Министр обороны Беларуси Виктор Хренин

Министр напомнил о словах президента Александра Лукашенко, когда тот заявил, что каждый должен уметь владеть оружием и защищать свой дом, но при этом у страны достаточно мобилизационного ресурса.

"У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учёте в наших военных комиссариатах. По поручению главы государства мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это те люди, которые уже обучены владеть оружием, но мы не исключаем, что добровольцами могут быть и люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины". Министр обороны Беларуси Виктор Хренин

Коснувшись вопроса задач, которые ставятся перед новой структурой, глава МО РБ выделил "защиту прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией".

Стоит отметить, что в понедельник, 20 февраля президент США Джо Байден посетил с необъявленным визитом Киев.