Ситуация в Украине: Джо Байден посетил Киев, Зеленский высказался о союзе России и Китая

Фото: Facebook/The White House

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые переговоры по поставкам вооружения, в Евросоюзе отметили, что уже приняли все основные санкции против России, и остается не так много вещей, которые еще можно сделать, сообщает Zakon.kz.

Джо Байден посетил Киев и пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн. В него входят около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 миллионов артиллерийских снарядов.

Байден, говоря о конфликте в Украине, отметил, что Киев платит высокую цену, "жертва слишком большая".

США уведомили Россию о предстоящем визите Байдена в Киев за несколько часов до отправления, сообщил Белый дом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые переговоры по поставкам вооружения. По его словам, он посетит Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

Бундесвер не располагает теми типами самолетов, о которых просит Украина, сообщил глава Минобороны Германии.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи, написано на сайте президента Украины.

Китай поддерживает российский проект резолюции по расследованию взрывов на "Северных потоках" — постпред КНР в ООН

Если Китай заключит военный союз с РФ, то начнется мировая война, заявил Зеленский.

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка рядом с Бахмутом.

Евросоюз уже принял все основные санкции против России, и остается не так много вещей, которые еще можно сделать, высказался глава Евросовета Шарль Мишель.

Численность народного ополчения в Беларуси может составить до 150 тысяч человек, сообщил министр обороны Виктор Хренин.

Завтра Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Также в этот день Джо Байден выступит перед главами государств восточного фланга НАТО с речью. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома, не исключено, что также президент обратится к россиянам.

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