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Задержание вооруженного преступника в Жамбылской области попало на видео

Жамбылские полицейские задержали злоумышленника Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Жамбылские полицейские задержали вооруженного преступника. Опубликовано видео инцидента, сообщает Zakon.kz.

19 февраля 2023 года сотрудники Сарысуского РОП, проверяя оперативную информацию, попытались задержать 26-летнего жителя Жанатаса. Мужчина подозревался в хранении оружия.

Подозреваемый не подчинился требованию остановиться, попытался скрыться на машине. В результате его Mercedes врезался в другой автомобиль.

В этот же момент сотрудник полиции открыл дверь с водительской стороны и попытался его остановить, но водитель на высокой скорости протащил полицейского на машине.

Полицейские выстрелили в воздух, однако водитель не отреагировал на предупреждение и продолжил движение.




Чтобы его остановить, сотрудникам РОП пришлось стрелять по колесам иномарки.

Подозреваемый и трое его пассажиров – местных жителей 1992, 1994, 1997 годов рождения, попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками полиции. В ходе обыска у задержанного изъяты гладкоствольное ружье марки "МР-153" 12 калибра с 4 патронами, гладкоствольное ружье марки "Сайга-410" калибра 1410, пистолет марки "Марголина" с 7 патронами, бронежилет, газовая граната, 13 патронов и кухонный нож. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты пневматический пистолет марки "BORNER", 6 патронов и вещество со специфическим запахом. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По результатам медицинского освидетельствования у задержанного выявлено наркотическое опьянение.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 380 части 1 и 287 части 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

20 февраля мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента.

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