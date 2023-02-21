Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

За неделю спасатели Актау вызволили из запертых квартир 4 детей

За неделю спасатели Актау вызволили из запертых квартир 4 детей Фото: Instagram/mangystau_tjd
С 13 по 19 февраля, спасатели Актау вызволили из закрытых квартир четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Всего за неделю спасателям пришлось выезжать по тревоге 26 раз. В том числе четыре раза на пожары, 14 раз на случаи возгорания, семь раз на проведение аварийно-спасательных работ и один раз оказался неподтвержденным ЧП.

Так, вечером 13 февраля спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 15 доме 27 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей двух и шести лет. Детей передали родителям.

Днем 15 февраля спасатели вызволили ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №1 в 5 микрорайоне Актау. Огнеборцы открыли входную дверь и передали малыша матери.

На следующий день спасатели вызволили еще одного ребенка, который оказался запертым в квартире 69 дома в 12 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире находился двухлетний ребенок, которого передали родителям.

Стоит отметить, что второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану 20 февраля.

Читайте также

Бродячие собаки терроризируют жителей СКО

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции

Задержание вооруженного преступника в Жамбылской области попало на видео

Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления