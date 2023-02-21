За неделю спасатели Актау вызволили из запертых квартир четверых детей

С 13 по 19 февраля спасатели Актау вызволили из закрытых квартир четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Всего за неделю спасателям пришлось выезжать по тревоге 26 раз. В том числе четыре раза на пожары, 14 раз – на случаи возгорания, семь раз – на проведение аварийно-спасательных работ и один раз оказался неподтвержденным ЧП.

Так, вечером 13 февраля спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 15 доме 27 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей двух и шести лет. Детей передали родителям.

Днем 15 февраля спасатели вызволили ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №1 в 5 микрорайоне Актау. Огнеборцы открыли входную дверь и передали малыша матери.

На следующий день спасатели вызволили еще одного ребенка, который оказался запертым в квартире 69 дома в 12 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире находился двухлетний ребенок, которого передали родителям.

Стоит отметить, что второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану 20 февраля.

