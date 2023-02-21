Кто из медиков участвовал в поисково-спасательных работах в Турции

В МЧС РК рассказали, что наши медики круглосуточно оказывал помощь пострадавшим при землетрясении в Турции, сообщает Zakon.kz

Благодаря квалифицированным врачам была оказана необходимая помощь людям в экстремальных условиях работы.

Фото: МЧС РК

Пак Вадим Анатольевич - заместитель руководителя, врач отдела по оказанию экстренной медицинской помощи филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по городу Алматы.



В течение 5 лет работает в Центре медицины катастроф. Принимал участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Участвовал в мероприятиях по подготовке к поисковым и спасательным работам при сходе снежных лавин на Шымбулаке. Участвовал на республиканском сборе-семинаре спасательных подразделений «Казспас-2022» с целью оказания медицинской помощи. В составе группе спасателей МЧС в Турции Вадим Анатольевич, вместе с коллегами следил за состоянием здоровья спасателей, оказывал медицинскую помощь местным жителям.

Фото: МЧС РК

Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна – врач филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по Карагандинской области.



С 2015 года работает в Центре медицины катастроф. За период работы неоднократно участвовала в оказании медицинской помощи пострадавшим при пожарах и дорожно-транспортных происшествиях.

Приняла участие в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турецкой Республике.

Фото: МЧС РК

Токбергенова Марал Дихановна – фельдшер отдела по оказанию экстренной медицинской помощи филиала Центра медицины катастроф по городу Алматы.



В Центре медицины катастроф работает с 2012 года. Принимала участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Участвовала в мероприятиях по подготовке к возможным поисковым и спасательным работам при сходе снежных лавин на Шымбулаке. В 2019 году с целью оказания медицинской помощи при крушении самолета в пос.Гульдала Алматинской области. Также принимала участие в 22-ом республиканском сборе-семинаре спасательных подразделений «Казспас-2018».



Принимала участие в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим при ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турецкой Республике.

Фото: МЧС РК

Ахметжанов Серикбай Барлыбаевич – фельдшер отдела по оказанию экстренной медицинской помощи филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по городу Астана.



С 2013 года работает в Центре медицины катастроф МЧС РК. Неоднократно принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, как на территории г. Астана, так и за его пределами. В 2013 году оказывал медицинскую помощь жителям при паводках в Восточно-Казахстанской области, в 2019 году во время паводков жителям Астраханского района Акмолинской области. В 2017 году в составе сводного медицинского отряда оказывал помощь пострадавшим при подтоплении в г.Атбасар Акмолинской области, где оказали медицинскую помощь 70-ти пострадавшим. Неоднократно осуществлял медицинское обеспечение многих массовых мероприятий политического и культурного уровня, проходивших в столице, таких как саммит СВМДА, Азиатские игры, международная выставка ЭКСПО. Принимал участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях «Казспас», «Жер», «Коктем» и многих других.

Принял участие в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим при ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турецкой Республике.

Фото: МЧС РК

Жумабеков Айдын Кайыржанович - фельдшер филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по Карагандинской области. В Центре медицины катастроф МЧС РК работает с 2013 года.



Неоднократно участвовал в оказании медицинской помощи пострадавшим при пожарах и дорожно-транспортных происшествиях. Принял участие в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим при ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турецкой Республике.

Ранее сообщалось, что по согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации.

В поисково-спасательных работах в Турции принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы.

Как сообщали ранее, второй эшелон казахстанских спасателей вернулся в Алматы 20 февраля утром.

Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся в Алматы 18 февраля вечером.

В целом казахстанские спасатели извлекли 88 тел погибших и вызволили 7 пострадавших.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Число погибших в результате землетрясений по состоянию на вечер 19 февраля составляло более 41 тысячи человек.

Казахстанские спасатели и медики прибыли в турецкие районы одними из первых. 15 февраля борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Сирию.

А совсем недавно в Турции произошли новые землетрясения. Первый толчок 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. В результате трое погибли, 213 человек госпитализированы