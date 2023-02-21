В штате Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе

13 человек были доставлены в больницу после взрыва на металлургическом заводе в Огайо и по крайней мере один из них находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz

По информации Fox News, обломки здания, где производились медные сплавы, разлетелись на несколько сотен метров, также загорелись близлежащие автомобили.

Ранее в штате Огайо сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами. В результате в атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако позже им разрешили вернуться домой.

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов из-за техногенного ЧП.