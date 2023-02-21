Рыбакина и Путинцева прошли стартовый раунд женского "Мастерса" в Дубай

Лидеры женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина и Юлия Путинцева удачно начали свои выступления в одиночном разряде крупного турнира WTA 1000 на кортах Дубая, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина, получившая здесь 9-й номер посева, обыграла чемпионку US Open 2019, канадку Бьянку Андрееску – 6:3, 6:4. Соперницей Рыбакиной по второму круга стала представительница Чехии Мари Бузкова. Юлия Путинцева на старте турнира в нелегкой борьбе переиграла Петру Мартич из Хорватии – 6:4, 0:6, 6:2. Далее Путинцеву ждет еще одна чешская теннисистка Петра Квитова, экс-первая ракетка мира. Обе наши спортсменки свои матчи проведут 21 февраля.

К сожалению, площадки Дубая покидает лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина. В матче первого круга в дуэте с бразильянкой Луиза Стефани она уступила в упорном поединке Бетани Маттек-Сандс (США) и Лейле Фернандес (Канада) со счетом 6:1, 3:6, 9:11.



