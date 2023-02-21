Британские компании не вернутся к пятидневной рабочей неделе

Крупнейшее в истории пилотное тестирование четырехдневной рабочей недели показало, что большинство британских компаний-участников не вернутся к "пятидневке", сообщает Zakon.kz.

Большинство компаний Великобритании, участвовавших в пилотном проекте, заявили, что они будут придерживаться короткой рабочей недели после завершения эксперимента, сообщает South China Morning Post.



В ходе эксперимента 61 компания из различных секторов экономики Великобритании обязалась сократить рабочее время для всех сотрудников на 20% в течение шести месяцев, начиная с июня 2022 года. Компании должны были гарантировать, что заработная плата их сотрудников останется на том же уровне.



По меньшей мере 56 из 61 компании, принявшей участие в опросе, заявили, что они планируют продолжить четырехдневную рабочую неделю, а 18 компаний подтвердили, что эта политика стала постоянной. Только три компании заявили, что пока приостановили введение четырехдневной рабочей недели в своей организации.

Исследование проводили ученые из Кембриджского университета и Бостонского колледжа США, а координировала его некоммерческая организация 4 Day Week Global в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и агитационной группой 4 Day Week Campaign.

Результаты показали значительное снижение уровня стресса и заболеваний среди примерно 2 900 сотрудников, которые попробовали сократить рабочую неделю.

Около 39% сотрудников заявили, что испытывают меньше стресса, а количество больничных дней, взятых во время исследования, сократилось примерно на две трети.

Значительно снизился уровень тревожности, трудностей со сном и выгорания, а большее число сотрудников сообщили, что им стало легче совмещать обязанности по уходу за ребенком.



Результаты даже показали, что доход компании в среднем незначительно увеличился на 1,4% в течение испытательного периода и на 35% по сравнению с тем же шестимесячным периодом в 2021 году.

Тем не менее, несколько сотрудников одной крупной компании сообщили о своей обеспокоенности в связи с увеличением нагрузки, обнаружив, что их работа стала более интенсивной или они пытаются справиться с делами за отведенное время.

Результаты также показали, что некоторые руководители и сотрудники считают, что ориентация на эффективность сделала рабочее место менее общительным, что особенно беспокоит творческие компании.

"Нас очень воодушевили результаты исследования, которые показали, как много компаний превращают четырехдневную неделю из мечты в реальность с многочисленными преимуществами". научный сотрудник Кембриджского университета Дэвид Фрейн

Участники кампании и ученые должны представить результаты исследования в Палате общин парламента 21 февраля.