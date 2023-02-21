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ЕС призывает ускорить принятие правил по криптовалютному капиталу для банков

Криптоактивы Фото: pixabay
Базельский комитет банковских регуляторов, состоящий из основных финансовых центров мира установил январь 2025 года крайним сроком для выполнения требований к капиталу по банковским операциям с криптоактивами, такими как стейблкоины и биткойны, передает Zakon.kz.

По сообщению Reuters жесткие правила капитала для банков, владеющих криптоактивами, должны быть как можно скорее утверждены в законе Европейского Союза о банковской деятельности.

"В настоящее время банки имеют очень низкое влияние на криптоактивы и лишь ограниченное участие в предоставлении услуг, связанных с криптоактивами".из документа Европейской Комиссии

Подчеркивается, что от имени клиентов банки выразили заинтересованность в торговле криптоактивами и предоставлении услуг, связанных с криптоактивами.

Стандарты Базеля применяются в ЕС в соответствии с законом, и задержка в принятии правил может означать, что банкам придется дольше ждать, чтобы выйти на крипторынок, так как в 2024 году вступят в силу отдельные правила ЕС для торговли криптоактивами.

Отмечается, что для соблюдения Базельских правил, ЕС может либо предложить новый закон, либо расширить закон о банковской деятельности, как того требует Европейский парламент.

Как сообщает источник, европарламент и страны ЕС имеют равные права голоса в отношении банковского законодательства и должны начать переговоры по окончательному тексту, который может включать положения о криптоактивах.

Это могло бы дать банкам ясность о требованиях к криптоактивам и обеспечит адекватное устранение рисков, связанных с ними.

В документе также говорится, что отдельный законопроект будет представлен не ранее конца 2023 года. Кроме того, в середине 2024 года евроарламент отправляется на выборы, что может затруднить принятие нового закона к 2025 году.

В Казахстане также утверждены правила по операциям с криптовалютами. Пилотные правила, обеспечивающие надлежащий контроль за транзакциями и безопасностью клиентских средств, утвредил Нацбанк РК, АРРФР, МФЦА и МЦРИАП 23 мая 2022 года.

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Редакция Zakon.kz
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