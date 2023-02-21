Чудотворная икона Нерукотворного образа Иисуса Христа прибыла в Алматы
Церемония встречи святыни начнется 23 февраля в 8:30 в Вознесенском кафедральном соборе.
С 23 по 25 февраля желающие смогут приложиться к иконе в Алматинском Кафедральном Вознесенском соборе.
А с 25 февраля по 28 марта чудотворный образ будет пребывать в Иверско-Серафимовском монастыре.
Уникальная икона Спасителя, прославленная многими чудесами, хранится в Успенском Паисиевом монастыре города Галича в Костромской митрополии.
Икона создана в XIX веке иконописцем Григорием Журавлевым.
Журавлев – уникальный художник-самородок с непростой судьбой. Он появился на свет без рук и без ног. Несмотря на свою физическую немощь, мальчик рос жизнерадостным, умным и любознательным. В подростковом возрасте у Григория появилось желание писать иконы. Молодой художник проявлял невиданное упорство. В силу особенностей организма Григорий учился рисовать зубами. Он терпеливо перенимал опыт у местных изографов и вскоре сам стал виртуозно владеть приемами иконописания. В двадцать два года Журавлев окончил Самарскую гимназию и стал писать иконы на заказ. Особо ценили люди дар художника писать не обычные, а нерукотворные иконы.
Также работы Журавлева сегодня хранятся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Государственном русском музее и Эрмитаже.
16 декабря была завершена реставрация старейшего алматинского православного храма Казанской иконы Божией Матери.