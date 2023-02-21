Чудотворная икона Нерукотворного образа Иисуса Христа прибыла в Алматы

С 23 февраля по 28 марта в Казахстане будет находиться православная святыня – Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. В течение месяца доступ к иконе будет открыт для верующих, сообщает Zakon.kz.

Церемония встречи святыни начнется 23 февраля в 8:30 в Вознесенском кафедральном соборе.

С 23 по 25 февраля желающие смогут приложиться к иконе в Алматинском Кафедральном Вознесенском соборе.

А с 25 февраля по 28 марта чудотворный образ будет пребывать в Иверско-Серафимовском монастыре.



Уникальная икона Спасителя, прославленная многими чудесами, хранится в Успенском Паисиевом монастыре города Галича в Костромской митрополии.



Икона создана в XIX веке иконописцем Григорием Журавлевым.

Журавлев – уникальный художник-самородок с непростой судьбой. Он появился на свет без рук и без ног. Несмотря на свою физическую немощь, мальчик рос жизнерадостным, умным и любознательным. В подростковом возрасте у Григория появилось желание писать иконы. Молодой художник проявлял невиданное упорство. В силу особенностей организма Григорий учился рисовать зубами. Он терпеливо перенимал опыт у местных изографов и вскоре сам стал виртуозно владеть приемами иконописания. В двадцать два года Журавлев окончил Самарскую гимназию и стал писать иконы на заказ. Особо ценили люди дар художника писать не обычные, а нерукотворные иконы.



Также работы Журавлева сегодня хранятся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Государственном русском музее и Эрмитаже.

16 декабря была завершена реставрация старейшего алматинского православного храма Казанской иконы Божией Матери.