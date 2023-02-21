Диетолог "Аль-Насра" рассказал о диете и режиме тренировок Роналду

Диетолог "Аль-Насра" Хосе Блеса высказался об отношении форварда Криштиану Роналду к тренировочному процессу и пище, которую он употребляет. А также о некоторых изменениях в команде с появлением нападающего сборной Португалии, сообщает Zakon.kz.

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Звездному португальцу потребовалось несколько игр, чтобы вернуть свою лучшую игровую форму в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, передает sportskeeda.

"Роналду имеет очень хорошие знания в области питания и ест самые разные продукты, чтобы иметь энергию для каждой игры и тренировки, без какой-либо химии, которых сейчас много. Каждая беседа с ним – обучение. Мы поговорили о его диете, важности этого и отдыха для работоспособности. Он носит два измерителя отдыха, кольцо и браслет". Хосе Блеса









Фото: Instagram/joseblesanutri

Испанский специалист заявил, что режим тренировок португальского футболиста положительно повлиял на игроков "Аль-Насра", и он отмечает профессионализм Роналду.



"Он лучший футболист в истории или один из двух лучших. С тех пор как он здесь, все игроки стали больше тренироваться и соблюдать диету. Я не видел такого клуба, в котором игроки улучшили бы состав тела практически на 90%, у них меньше жира, больше мышц, и они делают все упражнения. Криштиану очень помогает мне". Хосе Блеса

Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" в конце декабря 2022 года. За 4 матча чемпионата Саудовской Аравии он записал в свой актив пять голов и две результативные передачи, а его клуб лидирует в турнирной таблице.

