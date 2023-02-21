Байден и Путин выступят с речами 21 февраля

Президенты США и России выступят с обращениями. Джо Байден – в Варшаве, а Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в Москве, сообщает Zakon.kz.

Во вторник, 21 февраля, ожидается выступления президентов США и России.

20 февраля Джо Байден посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США анонсировал новый пакет военной помощи.

Далее глава Белого дома посетит столицу Польши Варшаву. Там Байден должен выступить с речью перед главами государств восточного фланга НАТО, которая касается "сплочения всего мира для поддержки народа Украины". Время выступления президента США неизвестно.

В этот же день с обращением к Федеральному собранию выступит президент России Владимир Путин. Смысл выступления Путина также неизвестен. Предполагается, что глава Кремля выскажется о "специальной военной операции", а также затронет темы экономики и внутренней политики.

Начало обращения Путина ожидается с 12:00 по московскому времени (15:00 по времени Астаны).