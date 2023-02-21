Казахстанских работодателей обяжут создавать условия сотрудникам для прохождения скрининговых исследований

Минздрав РК разработал Правила создания условий работодателями для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Цель проведения скрининговых осмотров – выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждения развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний.

Согласно правилам, работодатели должны создать условия для прохождения скрининговых исследований сотрудникам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в рабочее время с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.

Предусматривается, что организации ПМСП (поликлиники) во время и после проведения скринингового исследования обеспечивают информирование, консультирование и обучение работодателей и работников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и поведенческих факторов риска.

При этом организация ПМСП, в которой проводятся скрининговые исследования, несет правовую ответственность за качество проведения скринингового исследования.

В свою очередь работодатель для создания условий и своевременного прохождения работниками скрининговых исследований назначает на производстве ответственное лицо, которое:

формирует список работающих, подлежащих скрининговым исследованиям;

согласовывает список лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, с работодателем, направляет в организацию ПМСП по месту прикрепления работающего населения;

согласовывает с организацией ПМСП график прохождения скринингового исследования;

доводит до сведения организации ПМСП и работающего населения утвержденный работодателем график прохождения скринингового исследования;

осуществляет мониторинг прохождения работниками скрининговых исследований;

предоставляет работодателю итоги прохождения работниками скрининговых исследований.

Затем работодатель при создании условий работникам для прохождения скрининговых исследований:

согласовывает с организацией ПМСП список работников, подлежащих скрининговым исследованиям;

утверждает график прохождения работниками скрининговых исследований;

создает условия для прохождения работниками скрининговых исследований путем освобождения его от работы на время прохождения скринига;

оздоровления путем информирования о "школах здоровья" при организациях ПМСП: о факторах риска для здоровья (потребление табачных изделий, злоупотребление алкоголем, наркоманией, малоподвижный образ жизни, правильное питание и другое), о навыках ведения здорового образа жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 марта.