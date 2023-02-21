Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанских работодателей обяжут создавать условия сотрудникам для прохождения скрининговых исследований

казахстанских работодателей обяжут создавать условия для прохождения сотрудниками скрининговых исследований Фото: Zakon.kz
Минздрав РК разработал Правила создания условий работодателями для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Цель проведения скрининговых осмотров – выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждения развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний.

Согласно правилам, работодатели должны создать условия для прохождения скрининговых исследований сотрудникам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в рабочее время с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.

Предусматривается, что организации ПМСП (поликлиники) во время и после проведения скринингового исследования обеспечивают информирование, консультирование и обучение работодателей и работников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и поведенческих факторов риска.

При этом организация ПМСП, в которой проводятся скрининговые исследования, несет правовую ответственность за качество проведения скринингового исследования.

В свою очередь работодатель для создания условий и своевременного прохождения работниками скрининговых исследований назначает на производстве ответственное лицо, которое:

  • формирует список работающих, подлежащих скрининговым исследованиям;
  • согласовывает список лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, с работодателем, направляет в организацию ПМСП по месту прикрепления работающего населения;
  • согласовывает с организацией ПМСП график прохождения скринингового исследования;
  • доводит до сведения организации ПМСП и работающего населения утвержденный работодателем график прохождения скринингового исследования;
  • осуществляет мониторинг прохождения работниками скрининговых исследований;
  • предоставляет работодателю итоги прохождения работниками скрининговых исследований.

Затем работодатель при создании условий работникам для прохождения скрининговых исследований:

  • согласовывает с организацией ПМСП список работников, подлежащих скрининговым исследованиям;
  • утверждает график прохождения работниками скрининговых исследований;
  • создает условия для прохождения работниками скрининговых исследований путем освобождения его от работы на время прохождения скринига;
  • оздоровления путем информирования о "школах здоровья" при организациях ПМСП: о факторах риска для здоровья (потребление табачных изделий, злоупотребление алкоголем, наркоманией, малоподвижный образ жизни, правильное питание и другое), о навыках ведения здорового образа жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 марта.

Читайте также

Главное за ночь: снова плохие новости из Турции, в Казахстане стартовала предвыборная агитация

В Казахстане за сутки зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса

Почти 300 человек пострадали от новых землетрясений в Турции

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления