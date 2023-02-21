АО "АрселорМиттал Темиртау" продолжает модернизацию оборудования

Установка новой кабины с широким углом обзора позволила улучшить условия труда машинистов крана в сортопрокатном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Проект реализован карагандинской фирмой – "АСЭП".

Мостовой электромагнитный кран № 2 - это основной технологический грузоподъемный механизм СПЦ. С помощью этого крана блюмовые заготовки разгружают и подают на нагревательные печи, а готовую продукцию загружают в вагоны. Стабильное производство сортового проката зависит от правильных манипуляций машинистов крана. Условия работы машинистов крана после установки кабин нового типа значительно улучшились.



"Раньше крановщикам приходилось много времени работать стоя, поскольку обзор из кабины прошлой комплектации был не эргономичным. После изменения конструкции кабина стала просторнее и комфортнее. Панорамные окна позволяют машинистам видеть грузозахватный механизм, сидя в удобном кресле. Это благоприятно скажется на здоровье работников", – рассказал начальник участка по ремонту и обслуживанию ГПМ СПЦ АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Викторович Ялалов.

Из списка фирм Казахстана, России и Беларуси, желающих реализовать проекта реконструкции кабин, компания отдала предпочтение местным производителям – карагандинской организации "АСЭП".





Фото: Игорь Узаревич

"АСЭП" выполнила работу под ключ: специалисты фирмы разработали проектно-сметную документацию, закупили электрооборудование, изготовили кабину, демонтировали старую и установили новую. Сейчас идет завершающая стадия опробования электрооборудования, и в ближайшее время подрядчик приступит к монтажу видеонаблюдения в кабине. Кроме этого фирма предоставила годовую гарантию", – отметил Андрей Викторович.

По словам сотрудников сортопрокатного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау", комфортные условия позволят крановщикам быть более внимательными, что положительно отразится на безопасности проведения работ.





Фото: Игорь Узаревич

В ближайшее время на металлургическом комбинате приступят к модернизации еще 7 кранов. Стоимость реализации проекта на металлургическом комбинате в 2023 году составит более 8 млрд тенге.

