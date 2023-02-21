Главное за день: в Казахстане новые штрафы, послание Путина, школьники убили и разделали свинку

В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Обращение Владимира Путина Федеральному собранию. В Алматы на уроке биологии убили и расчленили морскую свинку. Главные новости за 21 февраля – в подборке Zakon.kz.

Пособия, обязательства для работодателей и новые штрафы



В Министерстве труда сообщили, что в январе государственное пособие по многодетности выплатили 532,6 тыс. семьям на сумму 33,1 млрд тенге.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года.

Также Минздрав РК разработал Правила создания условий работодателями для прохождения скрининговых исследований лицам.

Согласно правилам, работодатели должны создать условия для прохождения скрининговых исследований сотрудникам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в рабочее время с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья административного наказания в виде общественных работ, которые налагаются судом в отношении физических лиц.

Так, привлеченные к административной ответственности могут быть отправлены на общественные работы, не требующие определенной квалификации, которые организуют и определяют местные акиматы в общественных местах, расположенных по его месту жительства.

Кроме того, в Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД: превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 20 МРП (69 000 тенге).

А за превышение скорости движения на величину от 80 и более км/час грозит штраф в 40 МРП (138 000 тенге).

Россия приостанавливает участие в договоре СНВ

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к парламенту, в котором заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Он также высказался о расширении новых внешнеэкономических связей. В частности он заявил о выстраивании новых логистических коридоров, которые будут выходить в Казахстан, Монголию и Китай. В планах РФ – расширение связей с рынками Юго-Восточной Азии.

Во время выступления президент России сделал акцент на спецоперации в Украине, экономике и социальной сфере. Речь Путина длилась 1 час и 45 минут.

Нестандартный урок биологии

17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе Алматы убили и расчленили морскую свинку. По результатам проверки Управлением образования города, с педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. А учитель уволилась по собственному желанию.

ДП Алматы позднее сообщил, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по ст.316 УК РК".

Суицид срочника и гибель курсанта

В Главной военной прокуратуре опровергли сексуальное насилие над покончившим с собой срочником. 18-летний уроженец села Миялы Кызылкогинского района Бекбол Мираш служил в пограничном отделении "Шолдала" в Жамбылской области. В августе 2022 года он совершил суицид.

19 февраля в Саратове в военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии РФ покончил с собой 19-летний курсант из Казахстана. В пресс-службе управления Росгвардии уточнили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В МВД РК также прокомментировали трагедию, заявив: "В институте произошла гибель курсанта 3 курса военнослужащего Национальной гвардии Казахстана".

ЧП в Петропавловске: все детские сады Казахстана проверят



После происшествия в школе Петропавловска, когда девятиклассник принес на занятия топор и нож, проверят все детские сады.

Теперь Минпросвещения будет выявлять дошкольные организации, которые не имеют видеокамер или других средств защиты детей.

Апелляция Бакытгуль Хаменовой не помогла

21 февраля 2023 года апелляционная коллегия Атырауского областного суда вынесла решение по жалобе осужденной экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Приговор в отношении бывшего замакима остался без изменений, другим осужденным уменьшили сроки.

Советы: как уберечь детей от порнографии и ошибки во время занятий в зале



Ранее в Казнете растиражировали ролик о том, как в одной из школ Алматы дети на уроке смотрели порнографическое видео. Эксперты и родители высказались Zakon.kz о том, как уберечь детей от негативного контента в интернете.

Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Он также рассказал о важности разминки перед началом занятия и заминки после его окончания.