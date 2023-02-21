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Рыжие "облака" удивили жителей ВКО

Рыжие "облака" удивили жителей ВКО Фото: скриншот видео
19 февраля очевидцы засняли рыжие "облака" в районе поселка Октябрьского района Алтай, сообщает Zakon.kz.

По данным экологов, причиной этого явления стали взрывные работы на месторождении.

"На видео зафиксировано пылевое облако, образованное в результате плановых взрывных работ на Сажаевском месторождении. Работы предусмотрены проектной документацией", — рассказали YK-news.kz в пресс-службе Департамента экологии ВКО.

Экологи добавили, что на территории карьера имеется глина красного цвета, чем и объясняется необычный цвет пыли.


В Павлодарской области 11 января очевидцы засняли морозные столбы. Такое природное явление можно увидеть только в сильный мороз. 

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