Рыжие "облака" удивили жителей ВКО

19 февраля очевидцы засняли рыжие "облака" в районе поселка Октябрьского района Алтай, сообщает Zakon.kz.

По данным экологов, причиной этого явления стали взрывные работы на месторождении.

"На видео зафиксировано пылевое облако, образованное в результате плановых взрывных работ на Сажаевском месторождении. Работы предусмотрены проектной документацией", — рассказали YK-news.kz в пресс-службе Департамента экологии ВКО.

Экологи добавили, что на территории карьера имеется глина красного цвета, чем и объясняется необычный цвет пыли.





В Павлодарской области 11 января очевидцы засняли морозные столбы. Такое природное явление можно увидеть только в сильный мороз.