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Минпросвещения: Растет спрос на детские сады с казахским языком обучения

Казахстан дошкольное оразование Фото: Pixabay
В Казахстане 98% открытых в 2022 году дошкольных организаций ведут обучение на казахском языке. Это, по мнению директора Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Натальи Жумадильдаевой, говорит о росте спроса на казахоязычные детские сады, сообщает Zakon.kz.

По ее данным, сегодня в Казахстане больше 11 тыс. дошкольных организаций. Это не только детские сады, но и образовательные мини-центры. В них занимаются более 1 млн детей. 70% из них - воспитывают на казахском языке, 30% - смешанные.

"Дошкольные организации, которые ведут образовательный процесс на русском языке, конечно же, есть, и, в основном, они размещаются в городской местности. В этом году у нас открылось 558 дошкольных организаций в 2022 году. Из них у нас 98% - с казахским языком обучения. То есть на сегодня спрос на группы и образование с казахским языком обучения увеличивается".Наталья Жумадильдаева

Как отметила директор Департамента дошкольного образования, если ребенок с раннего возраста будет употреблять казахские слова на бытовом уровне, это сформирует языковую культуру не только у него, но и, в целом, в семье.

Ранее Наталья Жумадильдаева сообщила, что Минпросвещения проверит на соблюдение мер безопасности все детские сады Казахстана после ЧП в Петропавловске.

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