Менее вредное должно быть более доступным? Результаты британского исследования

В Великобритании 57% курильщиков перешли на менее вредные альтернативы сигаретам из-за того, что они оказались более доступными по цене.

Опыт Великобритании может быть интересен как Казахстану, так и другим странам, борющимся с курением, так как в этой стране сумели добиться весьма впечатляющих результатов. Число курильщиков Туманного Альбиона за последние годы удалось снизить на 30%, и это очень серьезный результат, учитывая, что в мире число курящих остается практически неизменным, несмотря на политику жестких ограничений.



В Великобритании же пошли по пути, на котором ограничения и запреты дополняются принципами концепции снижения вреда, суть которой проста – заменить более вредное менее вредным. Используя принципы концепции, в стране поддерживают менее вредные альтернативы сигаретам без процесса горения, так как научно доказано, что именно образующиеся при горении вещества, попадая в организм курильщика вместе с дымом, и наносят основной вред. Именно они являются факторами риска развития целого ряда серьезных неинфекционных заболеваний, связываемых с курением, включая рак легких.

Правда, есть один важный момент. Большинству курильщиков мало получить научно обоснованную информацию о меньшем вреде бездымных альтернатив. Им нужно, чтобы эти альтернативы были более доступны по цене, что в Великобритании достигается посредством дифференцированных налогов: когда более вредное облагается большим акцизом, а менее вредное – меньшим. А очередной ежегодный отчет, который опубликовало британское агентство по исследованию потребительских предпочтений KAM Media, только подтверждает, насколько вопрос цены в вопросе снижения вреда от курения важен для потребителей.

Опрос охватил более 250 магазинов по всей Великобритании и, согласно его результатам, более половины опрошенных розничных продавцов отметили, что покупатели выбирают бездымные системы доставки никотина, если они обходятся им дешевле сигарет. Благодаря более доступной цене 57% британских курильщиков перешли на менее вредные альтернативы сигаретам. А британские ритейлеры указали на ценовую доступность как на решающий фактор для взрослых курильщиков, выбирающих бездымную альтернативу в 2023 году.

Исследование также включало вопрос о том, какие факторы будут важны для курильщиков, переходящих на бездымные альтернативы в течение всего 2023 года. На первом месте опрошенные ритейлеры указали цену (57%), на втором – лучшее соотношение цены и качества (18%). Выбор бездымных альтернатив сигаретам, исходя из широкого вкусового диапазона (10%), и удобство в использовании (5%) заняли третье и четвертое места соответственно.

На вопрос, что может помешать курильщикам выбрать бездымный продукт в этом году, цена снова названа ключевым фактором – 6 из 10 британских розничных продавцов выразили обеспокоенность, что менее вредные альтернативы без горения могут быть слишком дорогими. Несмотря на это, более двух третей респондентов согласны с тем, что курильщики будут использовать бездымные продукты в качестве лучшей альтернативы в 2023 году. Ритейлеры при этом заявили, что со своей стороны готовы поддержать этот переход.

Более половины опрошенных представителей британских торговых сетей (56%) отметили, что у них в продаже есть продукты, которые нагреваются, а не горят, в частности, табачные стики, рекомендованная розничная цена которых составляет 5 фунтов стерлингов за пачку. Это более чем в два раза ниже, чем цена средней пачки сигарет, и это, по мнению опрошенных, весомый аргумент, чтобы курильщики отказались от сигарет.

"Учитывая, что средняя цена сигарет сейчас в Великобритании составляет 12,73 фунта стерлингов за пачку, данные опроса показывают, что бездымные альтернативы доступнее по цене, что, очевидно, лучший выбор для миллионов британцев, чем продолжать курить", – отмечают авторы исследования.

Кстати, результаты казахстанского исследования об уровне курения среди студентов, проведенного Национальной Ассоциацией снижения вреда "Денсаулык" и Алматы Менеджмент Университетом, показали, что большинство опрошенных казахстанских респондентов считают, что менее вредные табачные продукты должны быть дешевле более вредных.