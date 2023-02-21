Курс доллара снова снижается на торгах 21 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,65 тенге, снизившись на 1,90 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,80 тенге (-0,38).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 478,03 тенге, рубля – 6,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-451 тенге, евро – по 476-481 тенге, российские рубли – по 5,7-6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 21 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 0,40%, до 83,73 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель по сравнению с результатом торгов 17 февраля стали выросли на 0,81%, до 77,17 долларов за баррель.