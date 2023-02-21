Трассы закрыты из-за непогоды в трех областях Казахстана

В Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областях из-за непогоды закрыты трассы. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали 21 февраля 2023 года в QazAvtoJol.

В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай (89-234 км, участок от села Т. Жургенов до границы Костанайской области).



В Карагандинской области введено ограничение движения для грузового и общественного вида транспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы (1610-1854 км, участок от пос. Аксу-Аюлы до Балхаша).

В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай (234-386 км, участок от границы Актюбинской области до пос. Денисовка).

Фото: Telegram/qazavtojol





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