В Абайской области в 2023 году будет построено 65 сельских медпунктов

Анализ дефицита медпунктов, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в Абайской области показал, что в 65 населенных пунктах, среди которых есть и крупные села, нет необходимых медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в рамках реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Абайской области будет построено 57 медпунктов и амбулаторий, строительство оставшихся медорганизаций запланировано на 2024 год.



Как рассказал руководитель управления здравоохранения Абайской области Марат Сандыбаев, из 65 объектов сельского здравоохранения будет построено и сдано в эксплуатацию 40 медицинских пунктов в селах с населением от 50 до 500 человек, 10 фельдшерско-акушерских пунктов (500-1500 человек) и 15 врачебных амбулаторий (1500-5000 человек).

"Готовясь к реализации Национального проекта на территории Абайской области, мы проработали каждый проект. Нужно было оценить месторасположение медицинского пункта, чтобы он был доступен практически всем жителям села". Марат Сандыбаев

В целом, по Казахстану будет построено 700 объектов в сельской местности, 65 из которых – в Абайской области. Это второе место по количеству необходимых объектов в стране. Абайская область уступила лидерство лишь густонаселенной Туркестанской области.

Отметим, что в ноябре 2022 года с рабочим визитом Абайскую область посетила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният. Свою рабочую поездку глава минздрава начала со знакомства с работой многопрофильной центральной районной больницы Аягозского района.

Выбор министра для посещения больницы именно в Аягозе далеко не случаен. Дело в том, что данная больница оказывает высококачественную первичную медико-социальную и стационарную помощь, а также высокотехнологичные медицинские услуги для жителей всего Аягозского района. Здесь успешно работают кардио- и инсультный центры, а специалисты Больницы скорой медицинской помощи Семея регулярно приезжают в аягозскую больницу, чтобы провести сложнейшие операции для инсультных больных.

В настоящее время в системе отечественного здравоохранения обозначились несколько направлений, которые сегодня являются наиболее актуальными. Среди них: расширение охвата и обеспечение доступности медуслуг в организациях первичной медико-санитарной службы (ПМСП), развитие сельской медицины, охрана материнства и детства и улучшение лекарственного обеспечения.

Только на территории области Абай действуют 263 объекта первичного звена – это 5% от всех организаций ПМСП в стране. По поручению главы государства, первичная помощь сегодня должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности.

Так, для улучшения качества медпомощи в селе внедряются такие проекты передовых практик ПМСП, как служба поддержки пациента, раннее выявление неинфекционных заболеваний, программы управления заболеваниями, универсальная прогрессивная модель патронажа, планирование семьи, улучшение мужского здоровья, кабинет развития ребенка.

В последние два года удалось нарастить объемы медпомощи, в частности, количество консультативно-диагностических услуг увеличилось в 1,5 раза, что позволит повысить доступность ранней диагностики заболеваний и снизить частные расходы населения на здравоохранение.

"В настоящее время мы развиваем службу поддержки пациентов, куда могут обращаться пациенты с предложениями и вопросами, непосредственно в своей поликлинике. В этой службе сидят специалисты, которые должны решать вопрос здесь и сейчас. Мы поручили открыть такие службы при всех медучреждениях", – отметила Ажар Гиният во время своего визита в Абайскую область.

По ее словам, эта служба должна быть расположена на первом этаже медицинского учреждения, чтобы пациенты видели, что их права защищаются и, в случае чего, им есть куда обратиться.

В рамках реализации пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" по республике планируется открытие 32 многопрофильных районных центральных больниц, в том числе 2 больницы в Абайской области – это межрайонная больница Аягозского района и межрайонная больница Урджарского района.

В больницах будут открыты инсультные и кардиологические отделения, ЧКВ центры (чрезкожное коронарное вмешательство, то есть минимальноинвазивное вмешательство, которое выполняется через небольшой прокол в коже. Основные показания: стенокардия, ишемия миокрада и острый инфаркт миокарда – авт.), отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения малоинвазивной хирургии, травматологии и реабилитации.

Также в текущем году намечено строительство приемного покоя в Межрайонной больницы Аягозского района и перевод этой организации на второй травматологической помощи с закупом оборудования для симуляционного зала, который находится в составе организованного в сентябре 2022 года организационно-методического учебного центра

Как рассказал Марат Сандыбаев, за те несколько месяцев, что существует Абайская, был проведен тщательный анализ и аудит оснащенности всех медицинских организаций, работающих на территории области.

"Анализ показал, что износ парка имеющегося оборудования в учреждениях здравоохранения достиг 80 и более процентов. Подавляющее большинство имеющегося в учреждениях медицинского оборудования, в том числе такого жизненно важного, как реанимационное и хирургическое, выработало нормативные сроки эксплуатации, физически и морально устарело и нуждается в замене". Марат Сандыбаев

По его словам, оснащение медицинским оборудованием не соответствует даже минимальному стандарту. Иными словами либо в недостаточном количестве, либо вовсе отсутствует. Так, в распоряжении медицинских организаций области насчитывается всего лишь 7 аппаратов компьютерной томографии, 3 – МРТ, 2 – ПЭТ и 2 аппарата ОФЭКТ. Общая же потребность в оснащении медицинским оборудованием составляет не менее 54,4 млрд тенге.

"Сумма огромна, и такие деньги сразу область вряд ли получит. Ситуация осложняется еще и тем, что нынешний бюджет был сформирован еще в составе ВКО, и поэтому пока мы можем рассчитывать лишь на финансирование тех заявок, которые были включены в список еще в составе ВКО. В этом году это приобретение оборудования на сумму около 3,9 млрд тенге. это трансферты общего характера и национальный проект "Здоровая нация". Заместитель руководителя управления здравоохранения Абайской области Гульнар Танатарова

Как дополнил Марат Сандыбаев, будут пересматриваться и ранее принятые решения об оснащении поликлиник и больниц. К примеру, если раньше считали, что необходимо на базе городской больницы №1 Семея установить МРТ и КТ, то сейчас принято решение о том, что эту "тяжелую" технику целесообразнее установить в других медорганизациях. Аппарат КТ будут устанавливать в детском инфекционном отделении, которое переехало на территорию противотуберкулезного диспансера, а МРТ-аппарат – в Диагностический центр. Он заменит аппарат, с 2009 года отработавший свой ресурс на 140%.

Говоря о перспективных планах до 2025 года, Марат Сандыбаев заявил, что в ближайшие годы в Абайской области будет построен ряд новых крупных объектов здравоохранения. Среди них: многопрофильная детская больница с консультативно-диагностической поликлиникой, многопрофильная областная больница, станция переливания крови и две типовые поликлиники на 300 посещений в смену в левом и правом берегах Семея. Кроме того, намечены мероприятия по модернизации областного перинатального центра.

Автор: Екатерина Гуляева