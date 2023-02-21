Уроки мясника: зачем алматинские школьники разделали морскую свинку

Ранее Казнет потрясло видео, на кадрах которого ученики при активном содействии учителя препарируют грызуна, обычно вызывающего у детей умиление, а не желание поближе ознакомиться с его "внутренним миром". Zakon.kz разбирался в подробностях случившегося.

"Учим доброму, светлому, вечному"

Пожалуй, самая отвратительная подробность: беззащитный ручной зверек попал в руки "юным натуралистам" еще живым. И видео начинается с его заклания, под предсмертный визг жертвы и удовлетворенный смех публики. Пара ударов беспощадной рукой по хребту – и готово еще теплое "учебное пособие".

"Вот только зоозащитники столь изощренной тяги к знаниям не оценили. Скандальный ролик опубликовал на своей странице в Инстаграм приют для животных "Белый Бим"."По сведениям обратившихся, это происходит в школе города Алматы. Считаем, что данные методы изучения недопустимы в школах и воспитывают жестокость в детях. Видео было размещено в открытых источниках, но после обращений неравнодушных жителей города Алматы, оно было удалено из Инстаграма учеников", - написали его представители, заодно потребовав от местного ДП немедленного возмездия.

Точнее – уголовной ответственности для директора и педагога.

Саму школу, благодаря поднявшимся волнам общественного негодования, удалось быстро поднять на поверхность.

"20 февраля текущего года, согласно статьи 72 Административно процедурно-процессуального Кодекса РК, сотрудники Департамента по обеспечению качества в сфере образования и Управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" города Алматы для выяснения обстоятельств по видеоматериалу, размещенному в социальных сетях. В ходе выяснения установлено, что данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе, формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - сообщили в Управлении образования южной столицы.

Перестаравшаяся учитель, как водится, сразу "уволилась по собственному желанию", что, впрочем, не спасло ее от внимательного взгляда правоохранителей:

"ДП города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными – прим.)".

Однако… Пока одни жалели пушистика, а другие опасались последствий для психики вовлеченных в расправу подростков, третьи сочли проблему преувеличенной, а возмущенные возгласы – несколько лицемерными. Мол, почему по баранам не плачут так же горько, как по свинье, пусть и морской. И почему в судьбу первых, в отличие от второй, закон не вмешивается.

Бить или не бить

На этот вопрос отвечает сам закон, а именно – "Об ответственном обращении с животными".

Согласно ему, жестоким обращением с братьями меньшими не считается:

обращение с животным в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности;дератизация (уничтожение грызунов – прим. Авт.);

использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях;

осуществляемые в соответствии с требованиями настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных , ветеринарные мероприятия, эвтаназия;

, ветеринарные мероприятия, эвтаназия; убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, если это предусматривается их вероучением.

Дурной пример

А вот на тему последствий для хрупкой душевной организации мы попросили порассуждать детского психолога Меруерт Байтуменову. Специалист призналась, что и сама ошарашена инцидентом, и назвала его "вопиющим для всех участников образовательного процесса, как для учащихся и их родителей, так и для педагогов".

"Конечно, нельзя отрицать существование подопытных животных. Но этим занимаются взрослые люди в научных целях. Для детей такой вид, скажем так, "учебной деятельности" неприемлем. Потому что проявленный ими интерес, скорее всего, нездоровый: вряд ли кто-то из них препарировал несчастное животное с заделом на будущее, видя себя в хирургии. Скорее, дело в ощущении власти, толпы, безнаказанности и вседозволенности, что самое страшное, порожденной учителем. Подобный жестокий "урок" в любом случае приведет к травме", - уверена Байтуменова.

Здесь можно вспомнить занятия по анатомии на западе, где, к слову, от практики вскрытия лягушек тоже постепенно отходят, заменяя их более гуманными вариациями. Но вспоминается почему-то роман "Повелитель мух". В нем, переборов табу на убийство сначала свиньи, хоть и не морской, ошалелые дети постепенно перестают гнушаться и отнятием жизни у сородичей. А Повелитель мух – местное воплощение зла внутри нас – опьяняет своих маленьких последователей как раз ощущением силы, власти и отсутствия расплаты за самые дикие поступки.