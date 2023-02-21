"Бряцанье оружием": политолог прокомментировал приостановку участия России в договоре СНВ

Приостановку участия России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) политолог Газиз Абишев назвал лишь "бряцаньем оружием" перед США. Он уверен, что это не должно привести к началу ядерной войны, сообщает Zakon.kz.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Две военно-промышленные машины - Россия и Америка, как отметил политолог, взаимодействуют по многим каналам на уровне аппаратов.

"И это во многом сложный технический торг между ними. Но с политической точки зрения это скорее выглядит как бряцанье оружием, потому что западная публика долгое время опасалась этих стратегических наступательных вооружений. Ограниченное количество ядерных ракет снижает склонность обеих стран махать ядерной дубиной, наступать друг на друга и так далее. Они подписали договор, этому предшествовало десятилетие работы. А сейчас Россия приостанавливает участие. Владимир Путин в очередной раз давит на западное общество, что готов наращивать количество наступательных ядерных ракет. Но я думаю, что какое-то коренное изменение в расклад сил не внесет между Россией и Америкой". Газиз Абишев

Он объяснил, что приостановление участия в договоре действительно может привести к увеличению числа ядерных ракет, в том числе готовых к пуску. Но бояться ядерной войны сейчас не стоит, считает политолог.

"Это не значит, что Россия сможет сейчас массово начать (ядерную войну. - Прим. ред.)" Газиз Абишев

Также приостановка участия подразумевает уменьшение возможностей взаимных инспекций между Россией и США.

"Хотя, я думаю, Америка нарастила спутниковые системы слежения. Когда американцы говорят: "Мы не видим, что Россия готовится к нанесению ядерного удара по Украине", - значит они комплексом средств, спутников анализируют передвижение российского оружия. И Россия пытается сейчас это все перекрыть и завесой тайной покрыть, чтобы больше пугать неизвестностью Запад. Но опять же, у американцев, думаю, есть на этот случай контрмеры". Газиз Абишев

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием. Он заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ и поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.