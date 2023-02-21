Угроза схода лавин объявлена в горах Алматинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обратился с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что в период с 22 по 28 февраля сохраняется лавинная опасность.

В связи с этим ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В основном, уточнили в департаменте, сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 15 областях страны на 22 февраля.