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Внимание - трудящимся: предвыборная агитация продолжается в Казахстане

Казахстан Фото: Zakon.kz
Представители казахстанских партий продолжают встречаться с избирателями и рассказывать им о приоритетных направлениях своей работы. Сегодня особого внимания кандидатов удостоились трудовые коллективы, сообщает Zakon.kz.

Кандидаты в депутаты от общенациональной социал-демократической партии А. Рахимжанов и Н. Ауесбаев пообщались с избирателями на тему "Какими должны быть стандарты качества жизни в Казахстане" и рассказали о своей предвыборной компании. Акцент сделали на социальную сферу, в частности, вопросы высокой продовольственной инфляции, роста коммунальных тарифов, социальных гарантий и поддержки государства.

Кандидаты

Фото: пресс-служба ОСДП

Разработку и внедрение Стандартов качества жизни представители ОСДП намерены инициировать в Парламенте.

Тем временем "Ак жол" проводит встречи с трудовыми коллективами Алматы. Сегодня кандидаты побеседовали с представителями крупного объединения пищевой отрасли АО "Евразиан Фудс", где работают три завода и тысячи сотрудников, и Алматинского электро-механического завода.

В приоритете партии - либерализация экономики, отстаивание рыночных принципов, честной конкуренции и поддержка отечественных производителей.

По словам лидера демократов Азата Перуашева, в нашей стране пять банков контролируют 65 % активов всего банковского сектора. И при этом банки освобождены от НДС, хотя им платит весь бизнес и почти все граждане.

Выборы

Фото: пресс-служба партии "Ак жол"

В ходе живого общения некоторые рабочие заявили о вступлении в "Ак жол". Первому из них Перуашев лично прикрепил на грудь партийный значок.

Коммуникации с трудовыми коллективами уделяет время и Respublica. Так, сегодня в Алматы ее кандидаты поговорили с работниками строительной компании ТОО "APR Construction", где трудится более 100 человек. Во встрече приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Кырмызы Жандосова, Динара Наумова, Махамбет Хасенов, кандидаты в депутаты маслихатов Альбина Сариева и Арай Еркінұлы.

Представители партии высказались о важности поддержки трудящейся молодежи и предоставления возможностей для предпринимателей. Кандидат в депутаты Мажилиса и социальный предприниматель Динара Наумова обратила внимание на то, что молодые и талантливые казахстанцы могут многое изменить – в том числе в политике.

Выборы

Фото: пресс-служба партии Respublica

Выборы

Фото: пресс-служба партии Respublica

Кандидат Кырмызы Жандосова рассказала об одной из инициатив партии - создание социальной платформы, с помощью которой люди бы могли открыто рассказывать о любых проблемах в Казахстане.

Представитель партии "Байтак" Владимир Мартель встретился с работниками мусороперерабатывающего завода в Усть-Каменогорске. Он был запущен в прошлом году и является первым подобным заводом в Средней Азии, способным сортировать до 25 тонн отходов в час.

Выборы

Фото: пресс-служба партии "Байтақ"

Обсуждение строилось вокруг экологической сферы, в том числе одной из главных проблем - с отходами.

Поговорили также о поднятии заработной платы: за свой нелегкий труд местные рабочие получают 140-180 тыс. тенге.

Мартель подчеркнул, что верит в возможность решения данных проблем путем совместных усилий и активного развития сбора и переработки электронных отходов.

Вместе с тем Рыспек Касенов, заведующий общественной приемной филиала партии зеленых Восточно-Казахстанской области, и члены партии встретились с местными жителями, услышали их запросы и включили в план дальнейших действий.

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