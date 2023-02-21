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Один из районов Астаны частично остался без электричества

отключение Фото: pixabay
Район Байконыр в Астане частично остался без электричества, сообщает Zakon.kz.

Отключения фиксируют по улице Уалиханова, в районе рынка Артем, а также на части проспекта Республики.

"Отключения произошли на подстанции 110/10кВ "Астана", баланс Акмолинской распределительной электросетевой компании. На месте персонал разбирается с ситуацией". Пресс-служба Акмолинской РЭК

Как уточняется, аварийное отключение произошло в 20:14. Аварийные бригады запитывают подстанции от левой цепи.


"В 21:13 ограничение по ПС Астана и ПС ЧЛЗ сняты. Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Астана цепь левая", - отметили в компании.

13 февраля в шести областях Казахстана произошло единовременное аварийное отключение света.

В Минэнерго прокомментировали ситуацию.

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