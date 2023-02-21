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В Алматинской области нашли тайник с дорогим оружием

находка Фото: скриншот видео
17 февраля в Алматинской области сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП региона нашли тайник с дорогим оружием, сообщает Zakon.kz.

Схрон находился в поселке Каргалы.

"В ходе осмотра изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова". Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге. Оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина "Корган" во время январских событий.


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.2 ст. 287 УК РК.

13 февраля на дороге Алматы – Оскемен возле села Арма обнаружен очередной схрон оружия.

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