В ЗКО в грузовике обнаружили тонну нелегального алкоголя
Фото: polisia.kz
Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
За провоз нелегального спирта задержали 32-летнего мужчину.
"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью был остановлен грузовик "Газон". В ходе осмотра обнаружена спиртовая продукция, расфасованная в 5-литровые бутылки".Пресс-служба ДП ЗКО
Фото: polisia.kz
Проводятся следственные действия.
Село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Это уже третье село региона, где полностью отказались от алкоголя.
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