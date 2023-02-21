В ЗКО в грузовике обнаружили тонну нелегального алкоголя

Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

За провоз нелегального спирта задержали 32-летнего мужчину.

"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью был остановлен грузовик "Газон". В ходе осмотра обнаружена спиртовая продукция, расфасованная в 5-литровые бутылки". Пресс-служба ДП ЗКО

Фото: polisia.kz

Проводятся следственные действия.

Село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Это уже третье село региона, где полностью отказались от алкоголя.