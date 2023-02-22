Приобретенные актюбинцами автомобили изъяли как вещдоки по делу о финпирамидах

В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но оказалось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других. Сомнительные авто тут же изъяли, сообщает Zakon.k

Как уточняет КТК, велика вероятность, что автомобили вернут прежним владельцам, которые считаются потерпевшими.

"Оформили через спецЦОН, то есть никаких упоминаний, что это ломбард или еще что-то, не было. Приобрели в 2020 году в январе, в мае этого же года у нас ее забирают. Месяц стоит на штрафстоянке машина. Забрали ее под сохранную расписку. Но три года с лишним не можем распоряжаться своим имуществом. Как-то не очень охота отдавать свое имущество, которое было куплено за честные деньги". Алексей Пупыкин

Как уточняется, машины горожане купили почти три года назад. Говорят, объявления нашли на популярных сайтах. Автомобили привлекали своей ценой и качеством. И все, казалось, было законно и без малейших намеков на аферу. После сделки транспорт без проблем зарегистрировали на новых владельцев. Но неожиданно выяснилось, приобретенные машины проходят по делу о финансовых пирамидах в качестве вещдоков. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно.

Самих участников и организаторов финпирамид уже осудили. В конце лета прошлого года они получили от 7 до 18 лет. Но что будет с арестованным транспортом, еще непонятно. На них теперь претендуют прежние владельцы, обманутые аферистами. Спор должен был решиться в гражданском суде. Но прокуроры внесли протест, согласно которому все имущество необходимо вернуть прежним владельцам.

"Мы просим, чтобы приговор суда №2 города Актобе оставили без изменений и судьбу этих вещественных доказательств решали в гражданском порядке. Часть оставили по принадлежности добросовестным приобретателям, то есть у законных владельцев". Правозащитник Ерлан Кулатаев

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что организаторы финансовой пирамиды "Plus capital" обманули казахстанцев на 3,6 млрд тенге.

