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В Петропавловске отменили занятия в школах, автобусы не вышли на линию

В Петропавловске отменили занятия в школах Фото: pixabay
В акимате Петропавловска сообщили, что первая смена в школах сегодня будут обучаться дистанционно. Все это из-за дождя, от которого на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Общественный транспорт выйдет на линии позже обычного, сообщает Zakon.kz.

В сообщении акимат просит горожан к сложившейся ситуации отнестись с пониманием.

"На данный момент специализированная техника работает. Подсыпка улиц и тротуаров производится с 5 часов. Данные меры предпринимаются для безопасности горожан. Общественный транспорт постепенно выпускается на свои маршруты. Работодателей города сегодня просим также отнестись с пониманием к фактам опозданий сотрудников", - говорится в сообщении.

Также призывают водителей авто быть неравнодушными и по возможности подвозить людей на остановках, если им по пути.

Ранее сообщали о том, что в столице и 15 областях РК прогнозируют дождь, метель и туман.

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Елена Вебер
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