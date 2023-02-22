Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад

Фото: Zakon.kz

В Алматы прокуратура снизила цены на входные билеты в Ботанический сад на 103 тенге, сообщает Zakon.kz.

Специализированной природоохранной прокуратурой города выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции". "По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботанический сад на 103 тенге", – сообщили в прокуратуре Алматы. Теперь посещение Ботанического сада взрослым обойдется в 850 тенге, студентам – 685 тенге, пенсионерам и школьникам – 503 тенге. "Для удобства посетителей по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира в новых тарифах все цены, предоставляемые на территории ботанического сада, будут без тиынов. Посещение включает в себя стоимость входного билета и налог за использование особо охраняемой природной территории в размере 0,1 МРП". Пресс-служба главного Ботанического сада Ранее стоимость билетов на вход в Ботанический сад составляла:

Взрослый – 953,30 тенге. Студенческий – 683,30 тенге. Школьник/пенсионеры/получатели АСП – 503,30 тенге. Инвалиды/ветераны/дети до 7 лет – бесплатно.

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