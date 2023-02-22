Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад
Фото: Zakon.kz
В Алматы прокуратура снизила цены на входные билеты в Ботанический сад на 103 тенге, сообщает Zakon.kz.
Специализированной природоохранной прокуратурой города выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции".
"По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботанический сад на 103 тенге", – сообщили в прокуратуре Алматы.
Теперь посещение Ботанического сада взрослым обойдется в 850 тенге, студентам – 685 тенге, пенсионерам и школьникам – 503 тенге.
"Для удобства посетителей по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира в новых тарифах все цены, предоставляемые на территории ботанического сада, будут без тиынов. Посещение включает в себя стоимость входного билета и налог за использование особо охраняемой природной территории в размере 0,1 МРП". Пресс-служба главного Ботанического сада
Ранее стоимость билетов на вход в Ботанический сад составляла:
Взрослый – 953,30 тенге.
Студенческий – 683,30 тенге.
Школьник/пенсионеры/получатели АСП – 503,30 тенге.
Инвалиды/ветераны/дети до 7 лет – бесплатно.
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