В Алматинской области мужчина дважды глотал гвозди, пытаясь совершить суицид
Врачи-хирурги извлекли из тонкого кишечника 39-летнего мужчины в общей сложности 14 гвоздей размером до 10 см.
По словам заведующего хирургическим отделением Марата Абжанова, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации.
"При лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае возникла необходимость в экстренном оперативном вмешательстве. При этом учитывалось позднее обращение пациента. К тому же у него наблюдалась ярко выраженная клиника перитонита, что могло привести к летальному исходу", – рассказал заведующий хирургического отделения Марат Абжанов.
Как отметил врач, что за медицинской помощью пациент обратился лишь на третьи сутки после инцидента.
Со слов пациента, он проглотил эти гвозди в результате приступа злости, чтобы покончить жизнь самоубийством.
"Пострадавшему были проведены лапаротомия, ревизия, рассечение спаек. Затем последовали гастротомия, удаление инородных тел из желудка, резекция участка тонкого кишечника с удалением из него инородных тел. На следующем этапе был наложен тонкокишечный анастомоз по типу бок в бок, проведены санация и дренирование брюшной полости. Заведующий хирургического отделения Марат Абжанов
Врач рассказал, что при удалении 14 гвоздей размером 10 см был поражен тонкий кишечник, в котором имелись перфорации. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, но через какое-то время он вновь обратился в больницу с клиникой перитонита, совершив попытку суицида тем же способом.
По словам Марата Абжанова, на этот раз в приступе ярости и злости пациенту удалось проглотить пять гвоздей размером 10 см. Причем, за медицинской помощью он обратился лишь на четвертые сутки после произошедшего. Уже в этом случае причину клиники перитонита своевременно диагностировал дежурный хирург Нұрсұлтан Өмірзақ.
В экстренном порядке пациенту вновь была проведена операция. В результате было удалено пять гвоздей, от которых произошло повреждение тонкого кишечника с множественными перфорациями.
На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно.
В начале февраля килограмм волос извлекли из желудка 11-летней девочки в Алматы.