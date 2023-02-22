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В Алматинской области мужчина дважды глотал гвозди, пытаясь совершить суицид

Мужчина в ярости проглотил 14 гвоздей в Алматинской области Фото: Instagram/almoblzdrav
В Алматинской области мужчина, страдающий шизофренией, проглотил 14 гвоздей размером до 10 см, сообщает Zakon.kz.

Врачи-хирурги извлекли из тонкого кишечника 39-летнего мужчины в общей сложности 14 гвоздей размером до 10 см.

По словам заведующего хирургическим отделением Марата Абжанова, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации.

"При лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае возникла необходимость в экстренном оперативном вмешательстве. При этом учитывалось позднее обращение пациента. К тому же у него наблюдалась ярко выраженная клиника перитонита, что могло привести к летальному исходу", – рассказал заведующий хирургического отделения Марат Абжанов.

Как отметил врач, что за медицинской помощью пациент обратился лишь на третьи сутки после инцидента.

Со слов пациента, он проглотил эти гвозди в результате приступа злости, чтобы покончить жизнь самоубийством.

"Пострадавшему были проведены лапаротомия, ревизия, рассечение спаек. Затем последовали гастротомия, удаление инородных тел из желудка, резекция участка тонкого кишечника с удалением из него инородных тел. На следующем этапе был наложен тонкокишечный анастомоз по типу бок в бок, проведены санация и дренирование брюшной полости. Заведующий хирургического отделения Марат Абжанов

Врач рассказал, что при удалении 14 гвоздей размером 10 см был поражен тонкий кишечник, в котором имелись перфорации. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, но через какое-то время он вновь обратился в больницу с клиникой перитонита, совершив попытку суицида тем же способом.

По словам Марата Абжанова, на этот раз в приступе ярости и злости пациенту удалось проглотить пять гвоздей размером 10 см. Причем, за медицинской помощью он обратился лишь на четвертые сутки после произошедшего. Уже в этом случае причину клиники перитонита своевременно диагностировал дежурный хирург Нұрсұлтан  Өмірзақ.

В экстренном порядке пациенту вновь была проведена операция. В результате было удалено пять гвоздей, от которых произошло повреждение тонкого кишечника с множественными перфорациями.

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно.

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Анастасия Стативкина
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